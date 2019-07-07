انتشار حمى الخنازير الأفريقية في قوانجشي الصينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السلطات الصينية، السبت، عن تفشٍّ جديد لحمى الخنازير الأفريقية بأحد الأقاليم، موضحة اكتشاف بؤرة انتشار جديدة للمرض في منطقة قوانجشي بجنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الصينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن التفشي الجديد تسبب في مقتل خنزير وأصاب 42 آخرين في مزرعة.

يعد ذلك ثاني بلاغ عن انتشار لحمى الخنازير الأفريقية في منطقة قوانجشي تشوانج خلال أسبوع.

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يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان يو شين رونج، نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين، تحقيق بلاده تقدما ثابتا في مجال الوقاية من حمى الخنازير الأفريقية والسيطرة عليها.

وأشار يو، خلال مؤتمر صحفي، إلى الإبلاغ عن 143 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في الصين حتى 30 يونيو/حزيران، مضيفا أن المناطق المتأثرة بـ131 حالة أُعيد فتحها، بينما ألغت 25 منطقة على مستوى المقاطعة الحظر لجميع المناطق المتأثرة فيها.

أبلغت الصين عن 144 بؤرة انتشار للمرض الذي ليس له دواء منذ أغسطس/آب الماضي، وأعدمت 1.2 مليون خنزير.