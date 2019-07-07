تحديد فيروس قادر على تدمير أورام السرطان.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في اكتشافٍ ثوري، يُمهدُ الطريق نحو ابتكارٍ علاجاتٍ فعّالة، لمرض السرطان، حدّد باحثو جامعة "سُري" فيروسًا، يمكنهُ القضاءُ على أورام السرطان.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، عالج باحثو جامعة "سُري" البريطانية، أحد مرضى سرطان المثانة بالفيروس، وبعد أسبوع اختفى السرطان تمامًا، الأمر الذي فاجأ الباحثين، الذين قالوا إن هذا الكشف الثوري، يمكنُ أن يؤدي لتطوير علاجاتٍ لمختلفِ أنواع السرطان.

وفي التجربة، ضخَّ الباحثون محلولًا مُركَّزًا، يحتوي على سلالة فيروس "كوكساكي"، حول مثانة 15 مريضًا مصابًا بسرطان المثانة، في مراحله المبكرة، لمدة ساعة.

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وبعد أسبوع، وجد العلماء، أن الفيروس، أصاب الخلايا السرطانية بنجاح وقتلها، كما ساعد الفيروس على تنشيطِ الجهاز المناعي للجسم، وحفزّه على مهاجمة الخلايا المصابة بالمرض.

وأشار الباحثون، إلى أن أهم شيء في هذا العلاج، هو أنه لم يؤدي إلى أي آثارٍ جانبية، كما لم تتأثر الأنسجة السليمة بالفيروس، حيث إن كل العلاجات المتاحة حاليًا لسرطان المثانة، تؤدي إلى أعراض جانبية مُروّعة، وتسمم الأنسجة الصحية.

هذا ومن المُقررِ إجراء تجارب أكبر على استخدام الفيروس، لعلاج مجموعةٍ متنوعة من السرطانات، وقال كبير الباحثين البروفيسور، هارديف باندا: "إن الفيروس يعمل عن طريق تسخين الورم، وتحفيز الخلايا المناعية، على مهاجمة المكان المناسب وقتل الورم".