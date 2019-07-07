دراسة تحذر من السجائر الإلكترونية.. تتلِف الدماغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر باحثون من جامعة كاليفورنيا في مدينة ريفرسايد، من مخاطر السجائر الإلكترونية على الدماغ ، مؤكدين أنها تجهِد خلاياه الجذعية العصبية التي تتسّم بالحيوية.
وباستخدام الخلايا الجذعية العصبية لدى الفئران، لاحظ الباحثون أن السجائر الإلكترونية تؤثر على "الميتوكوندريا" التي تعمل كقوى داخل الخلايا، إذ تُعرَف هذه الآلية باسم "فرط الميتوكوندريا الناجم عن الإجهاد" (SIMH )، وفق ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال البروفيسور برو تالبوت، مدير الدراسة البحثية: "إن آلية فرط الميتوكوندريا الناجم عن الإجهاد، هي عبارة عن استجابة البقاء على قيد الحياة، حيث تُظهِر بياناتنا أن تعرُّض الخلايا الجذعية لسوائل السجائر الإلكترونية أو النيكوتين، تنتج عنه استجابة تؤدي إلى فرط هذه الآلية ".
وكشفت الدراسة أن النيكوتين الناتج عن السجائر الإلكترونية، يتسبّب في زيادة ضغط الخلايا الجذعية العصبية بالكالسيوم، الذي يؤدي إلى تضخّم "الميتوكوندريا"، وتمزُّق الخلايا في نهاية المطاف وموتها.
وأوضح الباحثون أنه عند استمر إجهاد النيكوتين تنهار "الميتوكوندريا" وتتلف الخلايا العصبية الجذعية، ويمكن أن تسفر عن موتها.
ويُذكَر أن دراسات سابقة كانت أكدت أن السجائر الإلكترونية "أكثر أماناً" من العادية.
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