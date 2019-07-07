صحة ورشاقة

كيف تحافظ على جسمك بدون تسلخات فى الصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على جسمك بدون تسلخات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس يصاب الكثيرون بالتسلخات الجلدية، وهذا الامر يعد طبيعيا في بعض الاماكن بالجسم كتحت البطين وبين الفخذين، ولذا يجب علي الشخص الذي يتعرض لهذا الامر الاهتمام بنظافة الجسم واتباع بعض النصائح الهامة التي يجب القيام للحفاظ علي الجسم من التسلخات، وذلك وفقا لموقع "healthline".

11060-11060-642x361_SLIDE_4_Pictures_of_Arthritis_Rashes

في فصل الصيف يتعرض الكثيرون للاصابة بالتسلخات نتيجة لعدم ارتدائهم للملابس القطنية، فهذا النوع من الاقمشة يساهم بشكل كبير في امتصاص العرق وعدم التعرض للاصابة بالتسلخات، ولذا عليك ارتداء الملابس القطنية في فصل الصيف بشكل دائم وخاصة الملابس الداخلية.

Advertisements

وايضا عليك الجلوس في اماكن بها تهوية جدا، لان تراكم العرق علي الجسم يعد من ابرز الاسباب المؤدية للاصابة بالتسلخات الجلدية، ولذا احرص علي الجلوس في اماكن بها تهوية جيدة وابتعد عن الاماكن شديدة الحرارة والرطوبة.

878

من افضل النصائح التي يجب عليك القيام بها هي  الاستحمام بماء بارد بعض الشيء بعد الرجوع للمنزل، وذلك للتخلص من العرق ورطوبة الطقس.

في حالة النزول للشارع اثناء اشاعة الشمس عليك  ارتداء ملابس فضفاضة وناعمة اي قطنية القماش، لانها تساهم بشكل كبير في الحد من الاصابة بالتسلخات، وايضا عليك الابتعاد قدر الامكان عن اشعة الشمس تجنبا للتسلخات وضربات الشمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحافظ على جسمك بدون تسلخات فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا