ممارسات لا تعرفها تسبب لك حروق الشمس و6 طرق لعلاجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا يعلم أنه حتى التان هو علامة على تلف خلايا الجلد ، لكن حروق الشمس ما زالت تتسلل إلينا من وقت لآخر، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، هناك أربع ممارسات سلبية مفاجئة يمكن أن تسبب حروق الشمس:الأطعمة التي تزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية
الجزر والكرفس والشبت وغيرها من النباتات عند تناولها، تجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس الضارة، وقال "روبرت جناديكي"، اختصاصي الأمراض الجلدية بجامعة ألبرتا ، الدنمارك: "بالطبع غالبًا ما ينام الناس بعد تناول بعض المشروبات، وهذا لا يساعدهم أيضًا، وهناك شيء بسيط مثل النوم في الشمس أمر خطير للغاية."الأشعة فوق البنفسجية
يدرك معظمنا أن أشعة الشمس أقوى عند خط الاستواء منها في الفناء الخلفي الخاص بنا، وأضعف عند غروب الشمس عنها عند الظهيرة المرتفعة - كل شيء يتعلق بزاوية الشمس. ما قد لا ندركه هو كيف يتركز ضوء الأشعة فوق البنفسجية عندما نكون على الماء أو الرمال أو حتى الثلج.
واقي الشمس الضعيف
قال "جناديكي" أنك تحتاج إلى تطبيق واقٍ كافٍ من أشعة الشمس لإنشاء لمعان كامل على بشرتك، فإذا كنت تستخدم واقٍ من الشمس يحتوي على التيتانيوم أو أكسيد الزنك، فيجب أن يكون اللون الأبيض ظاهرًا، وتأكد من استخدامه كل 10 دقائقعلاج حروق الشمس
ويوصي جناديكي بالابتعاد عن العلاجات المنزلية - مثل استخدام زيت الطهي أو اللبن ، أو وضع شرائح الليمون على جلدك - وهي ليست فعالة فحسب ، بل قد تكون ضارة أيضًا. يقترح الخطوات التالية بدلاً من ذلك:
- تبريد الجلد بقطعة قماش مبللة.
- ضع مرطبًا خاليًا من العطور أو حتى كريم هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية.
- تناول مسكن يحتوى على الإيبوبروفين عن طريق الفم. (لا تستخدم مسكنات الألم الموضعية).
- ترطيب عن طريق شرب الكثير من الماء.
- إذا كان لديك بثور صغيرة ، فقم بتطبيق مضاد حيوي موضعي لمنع الإصابة.
- راجع الطبيب إذا كنت تتقيأ أو إذا ظهرت بثور كبيرة على القشرة وأصبت بالعدوى بشكل واضح.
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