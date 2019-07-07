شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. الجفاف والحر ممكن يؤدى لتورم سقف الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم سقف الفم من أكثر أمراض الفم المزعجه لما يصاحبها بشعور بعدم الارتياح والآلم عند تناول أى طعام أو شراب، وهى عباره عن جزء عظمي في المقدمة وقسم ناعم غير عظمي في الخلف، تعمل معًا كحاجز بين تجاويف الفم والأنف، وهناك عده أسباب وراء تورم سطح الفم، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

أعراض أخرى مصاحبة لتورم سقف الفم

- بثور أو قروح بمناطق متفرقة بالفم.

- جفاف الفم.

- تشنجات العضلات.

- ألم أو إزعاج.

أسباب الإصابة بتورم سقف الفم1. القروح في الفم

يمكن أن تسبب القروح والإصابة والأورام الحليمية الحرشفية تورم سقف الفم، وتظهر على اللثة أو الخدين أو الشفاه وفي بعض الحالات قد تظهر على سطح الفم.

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2. إصابة أو صدمة

أحد أكثر الأسباب شيوعًا للتورم على سطح الفم هو الإصابة أو الصدمة تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للصدمات ما يلي:

- تناول طعام صعب قد يؤثر على سطح الفم.

- تناول أو شرب عنصر حار للغاية.

- خدش من قطعة حادة من الطعام.

3. الجفاف

يمكن أن يسبب الجفاف تورم سطح الفم نتيجة لعدم شرب كمية كافية من الماء، والتعرق المفرط وخاصة في الأيام الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة

4. الحالات الطبية الكامنة

في حالات نادرة قد يكون سقف الفم المتورم بسبب حالة طبية كامنة مثل سرطان الفم أو التهاب الكبد الفيروسي.