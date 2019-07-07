شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعامل مع الإجهاد؟.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالإجهاد؟.. نعم.. فعليك قراءة التقرير التالى للتعرف على أفضل الطريق التي تخلصك من هذا الشعور السلبي الإجهاد، وفقا لموقع "webmed".

يعاني الكثيرون من مشكلة الاجهاد، وهذا الامر له العديد من الاسباب المؤدية للاصابة به، كعدم اخذ القسط الكافي من النوم، وايضا الضغط النفسي والعصبي، كما أن الإصابة ببعض الامراض كالانيميا تكون من ابرز الاسباب المؤدية لهذا الامر، ولذا عليك التعرف على أفضل الحيل التي تساهم في التخلص والقضاء من هذا الشعور السلبي وهو الاجهاد.

هل تعلم ان هناك بعض التمارين تساهم في شعورك بالطاقة الاجابية وتقضي وتخلص من الشعور بالاجهاد، نعم فممارسة تمارين التنفس كالشهيق والزفير يقضي علي الاجهاد ويمدك بالسعادة نتيجة لاستنشاء الهواء النظيف وادخال الاكسجين في الجسم.

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التحدث في كل الاشياء السلبية التي تشعور بها واخراجها تعد من الامور الجسدة التي تساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من الاجهاد ولذا اخرج جميع طاقتاك السلبية عن طريق التحدث مع شخص قريب لك.

من اهم النصائح هي ممارسة الرياضة، فهي تعمل علي تنشيط خلايا الجسم والحد من الاصابة بالتوتر والاجهاد، ولذا عليك التخلص من هذا الامر لتجنب الشعور بالاجهاد، وفي حالة عدم قدرتك علي الذهاب للصالات الرياضية يمكنك المشي يوميا فله سحر في التخلص والقضاء علي جميع طاقتك السلبية.

هل تعلم ان نوعية الطعام التناول له دور كبير في التخلص والقضاء علي الاجهاد، ولذا عليك اتباع نظام غذائي صحي متوازن السعرات الحرارية ويحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.