شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أهمية تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حمض الفوليك هو مجموعة فيتامينات ب وهو من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها خاصة للمرأة الحامل، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد حمض الفوليك قبل وأثناء فترة الحمل، وفقا لموقع Healthy W A.

و تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل يقلل من خطر إصابة طفلك بعيب في الأنبوب العصبي (الحالات التي لا ينمو فيها العمود الفقري والدماغ والجمجمة بشكل صحيح).



ما هو حمض الفوليك ؟ ما هو حمض الفوليك ؟ حمض الفوليك هو مجموعة فيتامينات ب وهو ضرورى لنمو وتطور الخلايا الطبيعية، ويجب أن يكون جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي المعتاد ، لكنه مهم بشكل خاص إذا كنتى تخططين للحمل أو في الثلث الأول من الحمل بشكل خاص.

حمض الفوليك أطعمة تحتوي على حمض الفوليكتم العثور على حمض الفوليك بشكل طبيعي في: أطعمة تحتوي على حمض الفوليكتم العثور على حمض الفوليك بشكل طبيعي في:

-الخضروات الورقية.

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-الحبوب.

-البقوليات.

-خبز الحبوب الكاملة.

-عصير البرتقال.

إذا كنتى تخططين للحمل يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الغنية بحمض الفوليك ، ويجب عليك أيضًا تناول مكملات حمض الفوليك.

يمكن أن يساعد تناول نسبة عالية من حمض الفوليك على منع ما يصل إلى 70 % من عيوب الأنبوب العصبي أو العيوب الخلقية.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ، يوصى بتناول 0.5 مليجرام إضافي من حمض الفوليك أو حمض الفوليك يوميًا ، على الأقل:

-شهر واحد قبل الحمل.

-لأول 3 أشهر من الحمل.