شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المشمش للصحة.. غنى بالألياف ويقوى العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشمش من فواكه الصيف اللذيذة التى يعشقها الجميع، وله فوائده صحية هامة من تحسين الهضم والإمساك وأوجاع الأذن والحمى والأمراض الجلدية وفقر الدم، ويساعد المشمش أيضًا على تحسين صحة عضلات القلب والجروح ، ويُعتقد أيضًا أن المشمش مفيد للعناية بالبشرة وهذا ما يجعله إضافة مهمة لمستحضرات التجميل المختلفة، علاوة على ذلك ، فإن المشمش لديه القدرة على خفض مستويات الكولسترول، ومنع تدهور الرؤية، والمساعدة في فقدان الوزن، وعلاج الأمراض التنفسية، وزيادة قوة العظام، حسبما ذكر موقع"organicfacts".

القيمة الغذائية للمشمش

وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي المشمش على فيتامين A و C و K و E والنياسين بكميات كبيرة، كما يحتوي المشمش أيضًا على محتوى معدني جيد بما في ذلك البوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور ومصدر جيد جدًا للألياف الغذائية.

الفوائد الصحية للمشمشغني بالألياف يساعد في تخفيف الإمساك

المشمش غني بالألياف وبالتالي فهو جيد لحركات الأمعاء الملساء، والألياف تحفز العصارات الهضمية التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت الطعام لتسهيل المعالجة

تقوية العظام

يحتوي المشمش على جميع المعادن اللازمة لنمو العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والحديد والنحاس، فإن تناول المشمش يمكن أن يضمن النمو والتطور الصحيين للعظام.

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تحسين صحة القلب

المشمش يساعد فى حماية القلب من مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لإحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين C وكذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية.

جيد للدم

أي منتج يحتوي على حديد على حديد غير هيم مفيد جدا لصحة الدم، ويشمل المشمش، حيث يستغرق هذا النوع من الحديد وقتًا لامتصاصه من قِبل الجسم، وكلما طال بقاءه في النظام ، زادت فرصتك في الوقاية من فقر الدم و يوصى بتناول بعض فيتامين C معه لضمان امتصاص الحديد غير الهيم بشكل أفضل.