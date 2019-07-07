شكرا لقرائتكم خبر عن لو رجلك اتلوت.. ٦ إسعافات بسيطة لعلاجها فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الالتواء من الإصابات الشائعة التى تؤثر على العضلات والأربطة، وعادة ما تحدث فى الكاحل أو القدم، ويمكن علاج الالتواء في المنزل إذا كان بسيطا، وفقا لما ذكره موقع هيئة الصحة البريطانية NHS .



ومن أعراض الإصابة بالالتواء ما يلى:

القدم ومن أعراض الإصابة بالالتواء ما يلى:

- تشعر بألم أو ضعف- غالبًا حول الكاحل أو القدم أو الرسغ أو الإبهام أو الركبة أو الساق أو الظهر.

- تورم المنطقة المصابة أو كدمات.

-لا يمكنك استخدام المنطقة المصابة بشكل طبيعي.

-لديك شد عضلي، حيث تشد عضلاتك بشكل مؤلم من تلقاء نفسها.

إسعافات أولية لعلاج الالتواء فى المنزل



في أول يومين اتبع الخطوات التالية لتقليل التورم والألم: في أول يومين اتبع الخطوات التالية لتقليل التورم والألم: Advertisements

١-الراحة - توقف عن أي أنشطة تقوم بها وحاول ألا تضع أي وزن على الاصابة.

٢-الثلج - ضع كيس ثلج (أو كيس من الخضروات المجمدة ملفوفة في قطعة قماش) على الإصابة لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى 3 ساعات.

٣- الضغط - لف ضمادة ضغط حول الإصابة.

٤-ارفع المنطقة المصابة لأعلى على وسادة.

٥-للمساعدة في منع التورم ، حاول تجنب الحرارة مثل الحمامات الساخنة والتدليك في أول يومين.

٦-عندما يمكنك تحريك المنطقة المصابة دون أن يوقفك الألم، حاول أن تستمر في تحريكها حتى لا يصاب المفصل أو العضلات بالتيبس والتصلب، وبعد أسبوعين سوف تتحسن معظم حالات الإصابة بالالتواء.