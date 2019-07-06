شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ طرق بسيطة تخفف من أعراض النقرس.. منها تناول الكريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب الألم والانزعاج، وغالبا يحدث فى أصابع القدم والكاحلين والركبتين، ويمكن علاج وتخفيف ألم النقرس من خلال مجموعة من الطرق البسيطة نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقا لما ذكره موقع medical news today .

ويحدث النقرس عندما يبني الجسم الكثير من حمض اليوريك، ويمكن إجراء بعض التغييرات الغذائية ليساعد الشخص على تقليل مستويات هذا الحمض وتقليل احتمال الإصابة بنوبة النقرس. طرق بسيطة لعلاج مرض النقرس １- شرب المزيد من الماء عندما يصاب الشخص بالنقرس، يعاني من التهاب وتورم، وإحدى طرق تقليل التورم هي شرب المزيد من الماء. １- شرب المزيد من الماء عندما يصاب الشخص بالنقرس، يعاني من التهاب وتورم، وإحدى طرق تقليل التورم هي شرب المزيد من الماء.

يمكن أن تؤدي زيادة استهلاك السوائل إلى إطلاق الكلى سوائل زائدة ، مما يمكن أن يقلل التورم.





２- وضع الثلج على المفاصل التى تؤلمكإن وضع كيس ثلج مغطى بالقماش على المفصل يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالنقرس.

حاول وضع كيس ثلج ملفوف بمنشفة رقيقة لمدة 10-15 دقيقة للمساعدة في تخفيف الألم.



النقرس





３- تقليل التوتريمكن أن يؤدي التوتر الشديد إلى تفاقم أعراض النقرس لدى الشخص، وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن دائمًا التخلص من جميع مصادر الإجهاد ، فقد تساعدك النصائح التالية:

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-ممارسة الرياضة ، مثل المشي لفترة قصيرة ، إذا كان الألم لا يحد من الحركة.

- أخذ إجازة أو استراحة من العمل أو قراءة كتاب مفضل.

-الحصول على قسط كاف من الراحة يمكن أن يساعد الشخص أيضًا على التخلص من التوتر.

４- رفع المفاصل لأعلى

إحدى طرق تقليل التورم هي رفع المفاصل المتأثرة بالنقرس، هذا يشجع الدم والسوائل على الابتعاد عن المفصل والعودة نحو القلب.

５- زيادة كمية السمك في طعامكتحتوي الأسماك على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تحسين الصحة بشكل عام، ووجدت بعض الأبحاث أن الأسماك مفيدة بشكل خاص في تقليل مستويات حمض اليوريك.

６- تناول المزيد من الكريزالكريز أفضل علاج طبيعى لمرض النقرس، وجدت دراسة بحثية نشرت في مجلة التهاب المفاصل والروماتيزم أن زيادة تناول الكريز على مدى يومين قللت من خطر الإصابة بنوبات ألم المفاصل بنسبة 35% لدى المصابين بالنقرس، ويحتوي الكرز على مستويات عالية من الانثوسيانين ، وهي مركبات مضادة للالتهابات.