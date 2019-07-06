شكرا لقرائتكم خبر عن لو ميه البحر دخلت ودنك.. التثاؤب ومضغ اللبان ممكن يطردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم المصايف والهروب من حرارة الجو إلى السباحة بالبحر هناك العديد من المشاكل الصحية التى قد تؤرقك خلال الإجازة منها دخول المياه إلى الأذن فهى من الأشياء المزعجة التى تؤدى إلى الشعور بآلام وعدم السمع جيدا والشعور بإحساس الدغدغة فى الأذن، ويمتد هذا الشعور إلى عظم الفك أو الحلق، حسبما ذكر موقع "healthline". ومن الممكن أن تؤدى المياه المحبوسة إلى إصابة الأذن بالتهاب فى القناة السمعية الخارجية.

هذه الطريقة الأولى قد تهز المياه من أذنك على الفور، جر بلطف أو هزّ شحمة الأذن أثناء إمالة رأسك بحركة هبوطية نحو كتفك، يمكنك أيضًا محاولة هز رأسك من جانب إلى آخر أثناء وجودك في هذا الموضع.

مع هذه التقنية يجب أن تساعد الجاذبية في تصريف المياه من أذنك، استلق على جانبك لبضع دقائق، ورأسك على منشفة لامتصاص الماء، قد ينضب الماء ببطء من أذنك.

هذه الطريقة سوف تخلق فراغًا قد يسحب المياه، قم بإمالة رأسك بشكل جانبي ثم ضع أذنك على راحة يدك وخلق إحكامًا عليها، ادفع يدك برفق للخلف وللأمام نحو أذنك في حركة سريعة ،قم بإمالة رأسك لأسفل للسماح لتصريف المياه.

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باستخدام الماء الساخن بلل منشفة قم بإمالة رأسك للأسفل على الجانب المصاب، ثم ضع قطعة القماش على الجزء الخارجي من أذنك اتركه على أذنك لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم أخرجه لمدة دقيقة.

كرر هذه الخطوات أربع أو خمس مرات قد يساعدك على الجلوس أو الاستلقاء على الجانب المقابل للجانب المصاب من جسمك بعد ذلك.

يمكن للحرارة الناتجة عن المجفف أن تساعد في تبخير الماء داخل قناة أذنك، عن طريق تشغيل مجفف الشعر الخاص بك إلى أدنى الإعداد، امسك مجفف الشعر على بعد قدم من أذنك وانقله بحركة ذهابًا وإيابًا.

يمكن أن يساعد زيت الزيتون أيضًا فى منع العدوى فى أذنك، وكذلك صد الماء، يسخن بعض زيت الزيتون في وعاء صغير، باستخدام قطارة نظيفة ضع بضع قطرات من الزيت فى الأذن المصابة، استلق على جانبك الآخر لمدة 10 دقائق ثم اجلس ثم قم بإمالة الأذن لأسفل.

عندما تتعطل المياه في أنابيب الإوستاش قد يساعد تحريك فمك أحيانًا فى فتح الأنابيب، التثاؤب أو مضغ العلكة لتخفيف التوتر في أنابيب الإيستاش، قم بإمالة رأسك لتحرير أي ماء من أذنك.