شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب الأطفال بإعتام عدسة العين أو المياه البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع جميعا عن مرض إعتام عدسة العين أو المياه البيضاء أو الكاتاراكت، فهو مرض شائع بين البالغين وكبار السن، ولكن هذا المرض قد يصيب الأطفال أيضا، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب وأعراض إعتام عدسة العين عند الأطفال، وفقا لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

ويحدث إعتام عدسة العين عندما تسبب التغيرات في عدسة العين أن تصبح أقل شفافية، وهذا يؤدى إلى رؤية غائمة أو ضبابية.



أعراض إعتام عدسة العين عند الأطفال

طفل

- عند الأطفال، يمكن أن يؤثر إعتام عدسة العين على العينين أو عين واحدة.

- قد تتضاعف البقع الغائمة في العدسة في بعض الأحيان ويمكن أن تتطور أكثر، مما يؤدى إلى زيادة ضعف رؤية الطفل.

- بالإضافة إلى ضعف البصر يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين "الحول"، حيث تنظر العيون في اتجاهات مختلفة.

- عندما يكون طفلك حديث الولادة قد يكون من الصعب اكتشاف علامات إعتام عدسة العين، لكن سيتم فحص عيون طفلك بشكل روتيني خلال 72 ساعة من الولادة، ومرة أخرى عندما يكون عمر الطفل 6 إلى 8 أسابيع.

Advertisements

من المهم اكتشاف إعتام عدسة العين عند الأطفال بسرعة لأن العلاج المبكر يمكن أن يقلل من خطر حدوث مشاكل طويلة المدى فى الرؤية.





هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الطفل بإعتام عدسة العين لكن في كثير من الحالات، لا يمكن تحديد السبب الدقيق.

الأسباب المحتملة تشمل:

- الوراثة تتسبب في إصابة عدسة العين بشكل غير طبيعي، ومن الحالات الوراثية على سبيل المثال متلازمة داون.

- بعض الإصابات التي التقطتها الأم أثناء الحمل، بما في ذلك الحصبة الألمانية والجدري قد تتسبب فى إصابة في العين بعد الولادة.