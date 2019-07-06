7 عادات تشجع طفلك على تنظيف أسنانه

تحاول كل أم الاهتمام بصحة طفلها منذ نعومة أظافره، ومراعاة العادات الصحية التي يجب أن يتعوّد عليها مبكراً، ويأتي على رأسها تنظيف أسنانه يومياً.

ويتطلب الحفاظ على أسنان الطفل رعايتها قبل التسنين من خلال تنظيف اللثة بقطعة من القماش المبلل لإزالة البكتيريا الضارة، وبعد التسنين بفرشاة ناعمة مخصّصة للأطفال وكذلك المعجون.





ويقدّم الدكتور مجدي سعيد، استشاري علاج عصب أسنان الأطفال في مصر، 7 نصائح لتدريب الطفل على تنظيف أسنانه والحفاظ عليها.. نستعرضها فيما يلي..



1- يجب أن يكون تنظيف الأسنان من الواجبات اليومية المفروضة على الطفل.

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2- شجعي ابنكِ على غسيل أسنانه بعد الأكل مثل غسل اليدين.

3- اربطي غسل الأسنان بهدية أو مكافأة.





4- احرصي على إعطاء طفلكِ فرشاة مرسوم عليها شخصية كرتونية يحبها.



5- اختاري له معجون أسنان بنكهة مفضلة لديه حتى يتقبل الفكرة.

6- يجب أن يراكِ الصغير يومياً وأنتِ تقومين بغسل أسنانكِ.



7- من وقت إلى آخر يجب زيارة طبيب الأسنان لتقييم نظافة أسنان طفلكِ.