"كوكساكي".. فيروس يدمّر خلايا سرطان المثانة

كشفت دراسة حديثة أن سلالة من فيروس "كوكساكي" الشهير يمكنها استهداف الخلايا السرطانية لدى مرضى سرطان المثانة.

ويعد "كوكساكي" من الفيروسات المعوية، وتحدث حالات العدوى به عادةً لدى الأطفال الصغار خلال فصليْ الصيف والخريف، حيث عُثِر عليه لأول مرة في مدينة كوكساكي بنيويورك.

وخلال الدراسة، التي نُشِرت الجمعة في المجلة الطبية "Clinical Cancer Research"، حقّق باحثون من جامعة سري البريطانية، ومستشفى مقاطعة "رويال سوري" في إمكانية استخدام سلالة من هذا الفيروس تسمى (CVA21) لعلاج 15 مريضاً يعانون من سرطان المثانة الغازية غير العضلية، وهو العاشر من بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، إذ يتم تشخيص نحو 10 آلاف إصابة به سنوياً.

ولا يجدي الاستئصال بنسبة كافية في العلاج من سرطان المثانة، نتيجة تكرار الورم بنسبة تتراوح بين 50% و70%، إضافةً إلى ارتفاع معدّل تطوره بين 10% و20% على مدى فترة تتفاوت من سنتين إلى 5 سنوات.

واستخدم العلماء مساراً يعتمد على العلاج المناعي باستعمال "بي سي جي" (Bacille Calmette-Guerin) وهي بكتيريا حية، ولها آثار جانبية خطيرة لدى ثلث المرضى، بينما لا يستجيب ثلث آخر للعلاج إطلاقاً.

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وخلال الدراسة الجديدة تلقّى 15 مريضاً، قبل أسبوع واحد من الجراحة المُجدوَلة مسبقاً لإزالة أورامهم، سلالةً من فيروس "كوكساكي" (CVA21) عبر قسطرة في المثانة.

وكشف فحص عينات الأنسجة بعد الجراحة أن الفيروس كان انتقائياً للغاية، ولم يستهدف سوى الخلايا السرطانية في العضو، كما ترك جميع الخلايا الأخرى سليمة.

ووجد الباحثون أن الفيروس أصاب الخلايا السرطانية وكرّر نفسه ما تسبّب في تمزُّق الخلايا وموتها.

وعادةً لا تحتوي الأورام الموجودة في المثانة على خلايا مناعية نشطة، مما يمنع الجهاز المناعي للمريض من القضاء على السرطان أثناء نموه، وتشير الدلائل إلى أن العلاج باستخدام سلالة فيروس "كوكساكي" (CVA21) يحفّز الخلايا المناعية التي تستهدف الخلايا السرطانية وتقتلها.

وتُعرف الأورام الخالية من الخلايا المناعية بـ"المناطق الباردة" مناعياً، ومع ذلك فإن العلاج بالفيروس يسبّب الالتهابات ويحفّز الخلايا لخلق "حرارة مناعية".

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، أستاذ علم الأورام الطبي بجامعة سري هارديف باندا، في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع الدراسة: "سرطان المثانة الغازية غير العضلية هو مرض شائع للغاية، ويتطلّب خطة علاج تدخلية وطويلة في كثير من الأحيان، والعلاج الحالي غير فعال، إذ هناك حاجة ملحة إلى علاجات جديدة".

وأضاف: "فيروس كوكساكي يمكن أن يساعد بإحداث ثورة في علاج هذا النوع من السرطان، فقد لاحظنا انخفاض عبء الورم وزيادة موت الخلايا السرطانية لدى جميع المرضى، مع إزالة أثر المرض بعد أسبوع واحد فقط من العلاج، بدون رصد أي آثار جانبية كبيرة".