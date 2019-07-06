شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الماغنسيوم فى جسمك هيعرضك للسكر ومشاكل تانية اعرف حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بتشنج في عضلات جسمك؟.. هل تشعر بالم شديد فى العظام؟ إذا عليك إجراء تحليل نقص الماغنسيوم في الجسم للاطمئنان على صحتك ومعرفة إذا كنت بالفعل تعانى من نقصه أم لا.

فأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص عنصر الماغنسيوم فى الجسم معرضون للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ويجب التعرض على هذا النقص والوقاية منه وتجنب التعرض للإصابة بمضاعفاته الشديدة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

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فهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنقص فى عنصر الماغنسيوم بالجسم، أشهرها عدم تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر، والإصابة بمشاكل فى المعدة كالالتهابات، وأيضا الأشخاص المصابون باضطرابات في هرمون الغدة الدرقية كالخمول أو فرط النشاط معرضون لنقص هذا العنصر المهمة.

كما أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص عنصر الماغنسيوم يتعرضون للإصابة بمرض السكر، لذا يجب توخى الحذر خاصة فى حالة وجود تاريخ وراثي لهذا المرض.

وفى حالة إهمال هذا المرض يتسبب في ذلك التعرض والاصابة بالعديد من المضاعفات ومنها تشنج العضلات، وأيضا عدم القدرة على التركيز ويزيد من الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع نسبة ضغط الدم وبالتالى عد انتظام ضربات القلب.