شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة مرتين فى الأسبوع تخفض فرص الإصابة بالسكر والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات الطبية التى تهدد الحياة.

فى حين أن الكثير من الناس يحتاجون إلى أدوية وتغييرات غذائية للتحكم فى ضغط الدم ومرض السكر لديهم، فإن التمرين هو عنصر أساسى فى كل خطة صحية تقريبًا، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى"MEdicalXpress" .

ويعلم العلماء أن التمرين يؤدى إلى تكيف الجسم بطرق تؤدى إلى خفض ضغط الدم وضبط مستويات السكر، لكن لا توجد صيغة واحدة مضمونة للعمل من أجل الجميع.



ضغط الدم

ومع ذلك هناك مبادئ توجيهية عامة بشأن أربعة جوانب رئيسية للتمرين، وتشمل:

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- التكرار: تهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى وتدريب القوة مرتين فى الأسبوع (فى أيام غير متتالية للسماح بإصلاح العضلات).

- الشدة: تهدف إلى ممارسة كثافة معتدلة للبدء، وتشير الدلائل إلى أن ممارسة التمرينات الرياضية ذات الكثافة العالية يمكن أن تؤدى إلى انخفاض أكبر فى ضغط الدم المرتفع وفرص الإصابة بمرض السكر، لكن المخاطر فى الوقت الحالى ليست واضحة.

- المدة: ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، مع زيادتها إلى 60 دقيقة إذا أمكن ذلك.

- النوع: الأنشطة الهوائية الفعالة التى يسهل البدء بها هى المشى وركوب الدراجات والسباحة، ويمكن القيام بتمرين القوة باستخدام الأوزان الحرة، وآلات الأوزان، وأشرطة المقاومة الممتدة.