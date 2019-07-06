فيديوجراف.. أليو ديانج "قاطرة" الأهلي المصري الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح مسؤولو الأهلي المصري في التعاقد مع اللاعب المالي أليو ديانج، متوسط ميدان فريق مولودية الجزائر، بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة.

ويعد ديانج أحد العناصر الأساسية في الفريق الجزائري، وشارك خلال الموسم الماضي في 27 لقاء مع فريقه في بطولة الدوري المحلي.

ديانج يلعب في مركز متوسط الميدان الدفاعي الذي يشغله حسام عاشور قائد الأهلي منذ سنوات طويلة، قبل أن ينضم إليه الموسم الحالي حمدي فتحي، قادما من إنبي.

وسيواجه ديانج منافسة مع عمرو السولية وعاشور وحمدي فتحي للمشاركة في تشكيلة المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عندما يستأنف الفريق مبارياته بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.