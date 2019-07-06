القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح مسؤولو الأهلي المصري في التعاقد مع اللاعب المالي أليو ديانج، متوسط ميدان فريق مولودية الجزائر، بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة.
ويعد ديانج أحد العناصر الأساسية في الفريق الجزائري، وشارك خلال الموسم الماضي في 27 لقاء مع فريقه في بطولة الدوري المحلي.
ديانج يلعب في مركز متوسط الميدان الدفاعي الذي يشغله حسام عاشور قائد الأهلي منذ سنوات طويلة، قبل أن ينضم إليه الموسم الحالي حمدي فتحي، قادما من إنبي.
وسيواجه ديانج منافسة مع عمرو السولية وعاشور وحمدي فتحي للمشاركة في تشكيلة المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عندما يستأنف الفريق مبارياته بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. أليو ديانج "قاطرة" الأهلي المصري الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.