تقارير.. الترجي التونسي يحسم صفقة "الدبابة" الإيفوارية

قالت تقارير إعلامية إن نادي الترجي بات قاب قوسين أو أدنى من إتمام التعاقد مع الإيفواري إبراهيما واتارا، لاعب فريق البنزرتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيتكفل اللاعب الأسبق "للفيلة" بتعويض المهاجم النيجيري جونيور لوكوزا، الذي سيظل بعيدا عن الميادين حتى شهر فبراير/شباط العام المقبل، بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

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وتألق واتارا خلال النسخة الأخيرة من الدوري التونسي، وبرز بقوته البدنية وقدرته الفائقة على الفوز بالحوارات الثنائية، وبات على أعتاب الانتقال للترجي، بحسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.

ويملك الترجي نجاحات كبيرة مع المدرسة الإيفوراية، حيث سبق لعدة لاعبين من ساحل العاج أن حققوا نجاحات كبيرة معه على غرار المهاجم كانديا تراوري وحارس المرمى جون جاك تيزيي ولاعب الوسط المهاجم أمواه دياكي، بالإضافة إلى فوسيني كوليبالي.

يذكر أن الترجي سبق له التعاقد مع 6 لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، وهم الجزائريون بلال بن ساحة وعبدالقادر بدران وبلال بن غيث وإلياس شتي، والتونسيان فادي بن شوق وصدقي الدبشي.

ويخطط الترجي للقيام بعملية إحلال وتجديد في الموسم الحالي، وذلك عبر بيع معظم نجومه والتعاقد مع لاعبين جدد.