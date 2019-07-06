مختبر جراحي مبتكر بدبي لتدريب أطباء العيون

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/7/6 05:36 مساء بتوقيت أبوظبي
مختبر جراحي مبتكر لتدريب أطباء العيون بدبي
نظم مجلس شباب هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قسم العيون بمستشفى دبي، مختبر الجراحة المبتكر لتدريب أطباء العيون الشباب على مختلف عمليات العيون.
ويحاكي المختبر -الذي جاء ثمرة شراكة بين مجلس الشباب وشركة "Alcon"- بيئة غرف العمليات الكبرى في المستشفيات ودون الحاجة إلى مرضى حقيقيين.
ويُعد الأول من نوعه في دولة الإمارات من حيث حداثة الأجهزة المستخدمة والفئة المستهدفة التي تضم أطباء العيون الشباب بهدف تنمية مهاراتهم الجراحية في بيئة آمنة خالية من المضاعفات الجراحية، كما يسهم في صقل خبراتهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم قبل البدء بالعمليات الجراحية الواقعية.
وسيضم المختبر في دوراته المقبلة على مدار العام، أطباء العيون الشباب من مختلف الإمارات والمنطقة، وسيكون هناك عدد كثير من الأجهزة للاستجابة للطلب الكبير على مثل هذه الورش والمختبرات، بالإضافة إلى دعوة مدربين عالميين لتنفيذ هذه الورش التدريبية.
ويتماشى هذا الحدث مع أهداف مجلس الشباب بهيئة الصحة بدبي في دعم وتنمية مهارات الشباب في المجالات الطبية وتوفير أحدث أساليب التدريب، إذ يتطلع المجلس إلى توفير مختبرات مشابهة للتخصصات الطبية المختلفة في المستقبل.
وتم اختيار مركز الابتكار بهيئة الصحة الذي تم تدشينه مؤخراً كموقع لهذا المختبر كونه يتماشى مع تطلعات وتوجهات هيئة الصحة لتكون حاضنة للأفكار الإبداعية والمبتكرة.
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