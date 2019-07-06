مسنان يقعان في الحب لمدة عام ويقرران عقد قرانهما في محكمة أميركية

أثبت حبيبان يعيشان في ولاية أوهايو الأميركية المقولة القائلة أنه "ليس للحب عمر"، فقررا عقد قرانهما بالرغم من تجاوز عمر كلا منهما حاجز الـ100 سنة.

ووفق ما ذكر موقع "سي إن إن"، فإن جون كوك، البالغ من العمر 100 سنة، تزوج من حبيبته فيليس، التي ستحتفل بذكرى ميلادها الثالثة بعد المئة الشهر المقبل.

وتابع أن الزوجين ذهبا، الأسبوع الماضي، إلى محكمة في مدينة سلفانيا للحصول على رخصة زواجهما، قبل أن يكتشفا أنهما بإمكانهما الزواج على الفور.

اقرأ أيضا:

الجزائرية ياسمين نيار تكشف سر زواجها من المنتج المصري محمد السبكي

وأوضح جون، أن الزواج لم يكن ضمن مخططاتهما، مضيفا "بعدما وصلنا إلى المحكمة، قالوا لنا يمكنكما الزواج الآن، فقلنا دون تفكير مسبق: نعم جيد، نريد أن نفعل ذلك الآن، دعونا ننهي الأمر (حالًا)".

Advertisements

وتابع أن القرار لم يكن متسرعًا أو متهورًا، مشيرًا إلى أنه يعرف فيليس منذ أكثر من سنة، مبينا أنهما يستمتعان بالحياة مع بعضهما.

من جهتها، قالت فيليس "وقعنا في حب بعضنا البعض.. أعرف أن عددا من الأشخاص يعتقدون أن الأمر بعيد المنال بالنسبة لمن هم في عمرنا، لكن هذه هي الحقيقة".

وكشفت أنها وجون يقوما بكل أمور الحياة معًا، مثل الطبخ والتسوق وركوب الدراجات والتنزه.



قد يهمك أيضا:

النجمة جينفر لورانس ترغب في الزواج بشدة من كوك ماروني

5 ميزات لزواج المرأة من رجل يكبرها سناً