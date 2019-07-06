الصيدلية الذكية في الإمارات.. صرف مليون و700 ألف دواء دون أخطاء

حققت الصيدلية الذكية في منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، منذ تطبيقها في 2014، إنجازات مهمة من حيث دقة صرف الأدوية، وتقليل مدة الانتظار، وانعدام الأخطاء الدوائية، وعدد الأدوية التي صرفها والتي وصلت إلى نحو مليون وسبعمئة ألف دواء لعدد يزيد عن 523 ألف مراجع.

وتتم عملية صرف الأدوية في الصيدلية الذكية بواسطة الروبوت الذي يقوم بالتقاط الدواء وطباعة الملصق الذي يحمل معلومات المريض والوصفة ومن ثم إيصاله إلى نافذة الصيدلي في مدة من 8 إلى 10 ثوانٍ، حيث يتولى الروبوت المهام الفنية لصرف الأدوية في الصيدلية.





Advertisements

وقالت مدير قسم الصيدلة في "صحة"، الدكتورة مها الغفلي، إن تطبيق الصيدلية الذكية أحدث نقلة نوعية، حيث تعمل "صحة" على تعميمها في جميع منشآتها من مستشفيات ومراكز صحية، لما لها من نتائج إيجابية مهمة في سرعة ودقة صرف الدواء للمرضى.

وأسهمت الصيدلية الذكية في مستشفى توام إسهاما إيجابيا في تقليل وقت الانتظار من 45 دقيقة إلى نحو 10 دقائق فقط لتقديم الخدمة للمرضى والمراجعين، إلى جانب خفض احتمالية وقوع الأخطاء الدوائية إلى درجة الصفر عن طريق استخدام تقنية "الباركود".

وكانت العيادات والمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة "صحة" سباقة بالتحسين والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وفرت الصيدلية الذكية الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات في عيادة خارجية، وكان ذلك في مركز مدينة محمد بن زايد الصحي في شهر يونيو من عام 2014، وحالياً تتوفر الصيدلية الآلية في ثلاثة مراكز صحية تابعة للخدمات العلاجية الخارجية منها مركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل.

وبلغ عدد المرضى والمراجعين للصيدلية الذكية في المراكز الثلاثة 317.152 شخص منذ افتتاحها حتى 31 مايو/أيار 2019، في حين بلغ مجموع الأدوية التي تم صرفها باستخدام الروبوت في الصيدليات الثلاث 904,416 دواءً خلال الفترة نفسها.