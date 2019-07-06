شكرا لقرائتكم خبر عن مع إنها ضارة.. العلماء يحذرون من تجنب الدهون المشبعة في البيض واللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من أن إخبار الناس بعدم تناول الدهون المشبعة قد تكون نصيحة سيئة وتضر أكثر مما تنفع.

ووفقاً لموقع صحيفة"ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن تجنب الدهون المشبعة كليًا بدلاً من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم وجود مغذيات مهمة، على سبيل المثال ، تحتوي البيض والشوكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية.



دهون مشبعة

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وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتهم بخفض الدهون المشبعة بدلاً من تحديدها، ونشر أكثر من عشرة علماء من أوروبا والولايات المتحدة ورقة بحثية تدعو إلى عدم تشويه الدهون، حيث أن الدهون المشبعة هي تلك الموجودة في الحليب والجبن واللحوم والزبدة والمعجنات والشوكولاته والقشدة.

وعلى الرغم من ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن العديد من الأطعمة التي تحتوي عليها لها فوائد صحية أيضًا، وقال العلماء بقيادة "ارني استروب" رئيس قسم التغذية بجامعة كوبنهاجن "التوصية بتقليل تناول الدهون المشبعة الكلية قد تسبب انخفاضا في تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات".

وأضاف الباحثون أن هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والأمراض غير المعدية مثل السرطان وسوء التغذية.