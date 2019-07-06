إنفوجراف.. 6 خطوات تحميك من أضرار أشعة الشمس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثرة التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً في فصل الصيف، قد يسبب العديد من المشكلات، أبرزها ضربة الشمس، والتهاب وحرقة البشرة واسمرارها وعدم توحد لونها، وكذلك المياه البيضاء على العين، والشيخوخة المبكرة، أما أخطرها فهو سرطان الجلد.

وتُعد الأشعة فوق البنفسجية الأكثر خطورة، ويمكن أن تسبب أضراراً خطيرة على الجلد، لذا يجب الانتباه لصحتنا جيداً في فصل الصيف، خاصة في المصايف، حيث يكون التعرض مباشر لأشعة الشمس.

الإنفوجراف التالي يقدم عدداً من النصائح لتجنب الأضرار الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.



