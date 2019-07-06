روسانو روبيكوندي يُوجِّه انتقادات لاذعة لـ"إيفانا ترامب"

أكد روسانو روبيكوندي، الزوج السابق للزوجة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن علاقته بطليقته إيفانا لا تزال طيبة، لكن مشاعره ليست كذلك تجاه أبنائها.

وأضاف روبيكوندي في تصريحات لهوف بوست، هذا الأسبوع، أنه يعتقد بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب "مثيرون للاشمئزاز"، ووصفهم بأنهم "حثالة".

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وأكد الممثل الإيطالي البالغ من العمر 47 عاما أنه لم يستفد أبدا من ثروة عائلة ترامب، وأنه يحترم طليقته إيفانا كثيرا، لكنه لا يشعر بذلك تجاه دونالد جونيور وإريرك ترامب وإيفانكا ترامب. وقال: "هؤلاء الأشخاص يعبدون المال. ليس لديهم قلوب. إنهم نفايات".

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وأكمل قائلا: "دونالد الابن أحمق. إنهم لا شيء.. إنهم مقرفون. نحن نتحدث عن أطفال أغبياء، باستثناء إيفانكا. إنهم حثالة. قبل أن يقولوا أي شيء عني، سأغسل أفواههم بالصابون! إنهم وصمة عار على الإنسانية".

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