صحة ورشاقة

دراسة: السبانخ تعزز أداء الرياضيين وتزيد من قوة العضلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية جديدة عن فوائد السبانخ كمعزز للأداء الرياضى، حيث يحسن المركب النشط الموجود فى مستخلص السبانخ العضلات بشكل كبير فهى غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

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وأشارت بعض الدراسات إلى أن السبانخ تحتوى على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية  مثل الوقاية من السرطان، ومنع الإصابة بالربو، وخفض ضغط الدم  ومساعدة المصابين بداء السكري على التحكم فى مستوياته.

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Ecdysterone هو المركب الرئيسى فى السبانخ، وأظهرت الدراسات أن هذا المركب له مجموعة واسعة من الآثار المفيدة حيث يستخدم كمكمل غذائى لتعزيز الأداء عند الرياضيين.

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ويزيد هذا المركب من تخليق البروتين فى العضلات الهيكلية وهو أكثر فعالية من المنشطات الأخرى المحظورة فى ، وأوضحت الدراسة أنه عند أكل الرياضيين السبانخ كمكمل غذائى أدى ذلك لزيادة مستويات من فيتامين (د) لديهم ما يحسن قوتهم العضلية.

وأوصت الدراسة الرياضيين بضرورة تناول كميات من السبانخ تتراوح بين 250 جراما إلى 4 كجم من السبانخ كل يوم لمدة 10 أسابيع لتعزيز أدائهم وتحسين قوتهم العضلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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