شكرا لقرائتكم خبر عن اعتلال الوظائف التنفسية قد تنبئ بمتوسط العمر المتوقع لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة حديثة أن بعض الاعتلالات التنفسية قد تنبئ بفرص الوفاة المبكرة لدى كبار السن، مشيرة إلى أن هذه التنبؤات تختلف باختلاف معدلات التدخين.

وعكفت الدراسة – التى نشرت نتائجها فى عدد يوليو من مجلة "الجهاز التنفسى"الطبية – على دراسة 2,087 حالة من كبار السن الأستراليين، ليتم تتبعهم لنحو 22 عاما، لفحص حالات ضيق التنفس وتوقع متوسط العمر الافتراضى لهم بغض النظر عن حالة التدخين.



الاعتلالات التنفسية

وكان السعال وأزيز صدر المدخنين أبرز الأعراض المرضية التى تؤرق كبار السن الذين يعانون من مشكلات فى الجهاز التنفسى، وقد يواجهون عمرا اقتراضيا أقصر، وفقا للدراسة التى أجريت فى كلية الطب بجامعة "كانبرا" الأسترالية.

وأكدت الدكتورة كيت بيترى، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "كانبرا" المشرفة على الأبحاث "إذا كان كبار السن يعانون من أعراض تنفسية خفيفة، فقد يستفيدون من زيارة طبيبهم العام لإجراء مزيد من الفحوصات".