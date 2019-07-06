كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 01:37 مساءً - يحرص العديد من الآباء على تعليم أطفالهم رياضة السباحة لحب الطفل بالفطرة نزول المياه واللعب فيها ممارسة لها فوائد عديدة وصحية، كما يوضحها الدكتور عبد الرحمن شمس، اختصاصي تغذية سباحين وعضو المركز الدولي للتأهيل الرياضي ونوعية التغذية المناسبة أثناء فترة البطولات والمنافسات، وفوائد السباحة للأطفال.

فوائد السباحة للأطفال:

تنقسم إلى فوائد نفسية، وفوائد جسدية.

فوائد السباحة النفسية للأطفال :

- تخلق السباحة للأطفال جواً من الهدوء والانتعاش.

- تتسبب المياه في راحة الأعصاب كما أنها تسبب السعادة.

- ترفع معنوياتهم وتعتبر من أنواع الترفيه المفيد.

- تساعد تمارين السباحة على التخلص من الشعور بالغضب.

- ترفع ثقتهم وتحد من رهبة الماء.

- تحد من فرط الحركة لديهم وتمنحهم التركيز والانتباه.

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- تساعد في تكون الشخصية وخلق طفل منضبط في المواعيد.

فوائد السباحة الجسدية للأطفال :

- تحسن الدورة الدموية للجسم.

- تساعد على رفع المناعة.

- تطور الأداء الحركي لديهم.

- تنمي الذكاء وتقوي الذاكرة.

- تطور الأداء الحسي لهم، فهي تعطيهم فرصة لاكتشاف الحواس والتفاعل معها.

برنامج تغذية لسباحة الطفل أثناء البطولات:

أوضح «شمس» أن برنامج التغذية يختلف من سباح لآخر وأرجع ذلك إلى العديد من المتغيرات والقياسات الخاصة بكل سباح والوظائف الحيوية له.

نصح «خبير التغذية» بالالتزام بعدد ساعات النوم الجيد والعشاء بشكل صحي قبل النوم بساعتين، ويكون عبارة عن سلطة خضراء مكونة من خيار وطماطم وفلفل أخضر وخس وبيض مسلوق وبطاطس بوريه وملعقة مربة وتمر وتناول كوب نعناع أو ينسون ومحاولة دخول الحمام قبل النوم للتخلص من فضلات الجسم بحيث يصبح وزن الجسم خفيفاً على الماء ولديه الكثير من الطاقة، مع الحرص على تقليل تناول الكربوهيدرات.

احرصي على إعطاء طفلك هذا السناكس أثناء التمارين، 7 تمرات ومكسرات وبطاطا وعصير تفاح وشرب ماء بكمية مناسبة، وعدم تناول الطفل وجبات كبيرة خلال نزوله السباحة فهذا يسبب له التقيؤ، عليه بنزول المياه بعد تناوله الوجبة بساعتين أو ساعة ونصف على الأقل.