الصفار وطرق التخلص منه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 01:37 مساءً - يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من "الصفار" أو ما يسمى ب" الريقان" حيث ينعكس ذلك على لون الجلد والعينين ويصبحان باللون الأصفر، وهو أمر شائع عند الأطفال الحديثي الولادة وليس بالخطر إلا في حالات زيادة نسبة مادة البليروبين في الدم، حيث تنتج هذه المادة من تكسر خلايا الدم الحمراء التي من الطبيعي أن يتخلص الكبد منها، ولكن لأن الطفل حديث الولادة كبده غير كامل النمو فقد يعاني من التخلص من هذه المادة.

يطلعنا دكتور الأطفال همام قنديل على الطرق الواجب اتباعها للتخلص من الصفار "الريقان"يقول بداية: من الواجب عند خروج الأم من المستشفى هي وطفلها الذي يعاني من الصفار أن يتم عمل تحاليل لمعرفة نسبة الصفار كل يوم أو يومين للاطمئنان على الطفل، وللتأكد بأن النسبة تنقص ولاتزيد.



ومن أهم طرق علاج الصفار هي:



- العلاج بالضوء: وذلك بتعريضهم للأشعة فوق البنفسجية أو لضوء الشمس مما يساعد جسم الطفل لتحليل جزيئات البيليروبين ليتمكن الجسم من إفرازها في البول والبراز.

- الرضاعة الطبيعية الصحيحة تقلل الصفار لأنها تنظف الجهاز الهضمي للمولود و تخرج المادة السوداء الشبيهة بالبراز بشكل أسرع و تزيد مرات الإخراج لدى الطفل فيتخلص من الصفار أسرع إذا تمت الرضاعة بالشكل الصحيح و بالكمية الكافية. أما اذا لم ترضع الأم بشكل كافي فيمكن أن

يحدث جفاف للطفل و يؤدي إلى الصفار و للأسف الكثير من الأطباء يصرون على ادخال الرضاعة الصناعية للمولود بدعوى أنه يسرع في علاج الصفار و هذا غير صحيح و قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها بالطريقة الأفضل و هي أن ترضع الأم بطريقة سليمة و كافية.

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- هناك طرق أخرى إن كانت حالة الصفار بازدياد عند الطفل وهي استخدام: الغلوبولين المناعي الوريدي أو نقل الدم في الحالات النادرة أو علاج المسبب الرئيسي للصفار أي في حال كان الصفار هو عرض من أعراض مرض.

- وأخيرا يقول د. همام بأننا نطمئن على الطفل عندما نرى الصفار يزول من العين و هي آخر منطقة يزول منها الصفار حيث أن العين حساسة للتلون بالمادة الصفراء، وقد لا يختفي الصفار إلا بعد ستة أسابيع و هذا أمر طبيعي.