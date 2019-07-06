كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 01:37 مساءً - ثمرة البرتقال من الموالح المفيدة للإنسان لغناها بالكثير من الفيتامينات للجسم، وهو أكدت عليه الدكتورة هند محمد سلمي «استشاري أمراض النساء والتوليد» على أهمية تناول الحامل للبرتقال، فهو يتمتع بفوائد عدة تفيد الحامل والجنين، كما أن البرتقال غني بفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية، يمكن استخدامه لخفض البروتين الدهني منخفض أي الكوليسترول السيئ للحامل.

فوائد البرتقال للحامل :

1 . البرتقال يقي الحامل من السرطان :

يساعد البرتقال على إزالة الخلايا الجذرية التي تسبب أضراراً للحمض النووي. كما أنها تعتبر ذات تأثير فعال على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون بسبب محتوى الفيتامين. ويساعد وجود الليمونين وفيتامين سي في البذور في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. يساعد مركب D - limonene في الحد من ظهور سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي ومنع حدوثه. وبالمثل فإن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور البرتقال تعزز مناعتك وتبني طبقة واقية ضد الخلايا السرطانية. كما تم تأكيد محتوى الألياف في الفاكهة ليكون مفيداً في مكافحة السرطان.

2 . البرتقال منشط للطاقة لدى الحامل:

تساعد البرتقال في زيادة مستويات الطاقة لدى الحامل، وتساهم الأحماض النخامية في البرتقال، في تسريع مستوى الطاقة في الجسم وتمكن من تخزين الطاقة في جسم الحامل.

3 . البرتقال يساعد على إدارة ضغط الدم للحامل:

غني بفيتامين بـ6 فيساعد في إنتاج الهيموغلوبين وبسبب محتوى المغنيسيوم، فإنه يلعب دوراً مهماً في إدارة مستويات ضغط الدم والحفاظ عليه.

4 . البرتقال يعزز المناعة للحامل :

يساعد فيتامين C الموجود في البرتقال على تعزيز نظام المناعة لديك ووظيفته، حيث يحمي جسمك من السموم والأمراض الخارجية.

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5 . يمنع الإمساك للحامل :

يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما سيساعد في الحفاظ على سلاسة الأمعاء ووظيفة المعدة. كما أنه يمنع متلازمة القولون العصبي ويجنبك الإمساك لأنه يساعد في إخراج المخلفات على فترات زمنية صحيحة.

6 . البرتقال يساعد على خفض الكولسترول للحامل :

المواد الكيميائية النباتية المعروفة باسم limonoids الموجودة في البرتقال مفيدة للغاية في إدارة مستويات الكوليسترول في الدم. إنها تساعد في الحد من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الكولسترول السيئ. وتلعب الألياف القابلة للذوبان في البذور أيضاً دوراً مهماً في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

7 . البرتقال يمنع أمراض الجلد الشائعة للحامل :

البرتقال غني بالمواد المضادة للأكسدة، يساعد على حماية بشرتك من أضرار جذرية حرة ناتجة عن الشيخوخة.

8 . البرتقال يحسن جودة الشعر للحامل :

إن وجود فيتامين (ج) والبيوفلافونويد في بذور البرتقال مفيد لصحة شعرك؛ لأنه يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس. وهذا بدوره يؤدي إلى شعر قوي وصحي. حمض الفوليك الموجود في بذور البرتقال يسرع نمو الشعر ويقويه من نهايات الجذر. بل هو أيضاً مكيف جيد، كما يقي من تشوهات الأجنة.

9 . البرتقال يساعد في تنظيم السكر في الدم للحامل:

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في بذور البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت، فالسكر البسيط في البذور ليس ضاراً، كما تساعد آثار سكر الفركتوز الطبيعي في الحفاظ على ارتفاع مستويات السكر في الدم.