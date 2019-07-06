أطعمة تحارب حرارة الصيف لطفلك!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 01:37 مساءً - ينشط الأطفال في فصل الصيف والإجازة، فتزداد تحركاتهم ولعبهم في الخارج ما يجعلهم معرضين وبكثرة لحرارة الشمس والجو الحار، فكيف من الممكن أن تخفف الأم من حدة تأثير الحرارة على أطفالها من خلال الغذاء السليم؟!

أطعمة تحارب حرارة الصيف



الخليج 365 وطفلك استضافت خبيرة التغذية الدكتورة رويدة ادريس لتطلعنا على أهم الأطعمة والمشروبات التي تعطي شعور البرودة للجسم وتساعد في تعديل الحرارة، ووجهت نصائحها في الابتعاد عن الأطعمة التي ترفع من حرارة الجسم، من خلال التالي:

• تناول الفواكه الموسمية المناسبة لفصل الصيف، كالبطيخ والخريز لاحتوائها على نسب عالية من الماء، ففاكهة الصيف هي خلقت من أجل أن يتأقلم الانسان مع هذا الفصل الحار. فحاولي أيتها الأم أن تعطي طفلك حصص كافية منها خلال اليوم.

• يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة كالهوت دوج والبرجر فبالرغم من سهولة تقديمها وتوافرها خصوصاً في فصل الصيف إلا أنها عالية الأضرار وتزيد من السعرات الحرارية وبالتالي تزيد من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

• شرب العصائر التي تساعد على خفض حرارة الجسم: كماء جوز الهند فهو مساعد فعال للإنهاك الحراري، و عصير الليمون الذي يعمل على تبريد الجسم ومنع الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، حيث أن غني بفيتامين c الذي يساعد على خفض حرارة الجسم، ومشروب النعناع الذي له تأثير مهدئ ويساعد الجسم على التخلص من الحرارة، يفضل إعطائه للطفل لشربه بالماء الدافئ. أعطي طفلك منها ثلاث أكواب خلال اليوم.

• فصل الصيف هو فصل اللعب والمرح، وغالباً ما يفقد الطفل سوائل كثيرة عبر التعرق وغيرها من العمليات الحيوية لذلك يجب الانتباه وعدم التقليل من معدل شرب الماء خلال اليوم، يجب أن يشرب طفلك الماء بكثرة بمعدل من 6- 8 كاسات يومياً.

• المحافظة على معدل السوائل الطبيعي في الجسم هام جداً لتفادي الجفاف، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لما تحتويه على نسب عالية من الماء والتي بدورها تساهم في تغطية جزء من الاحتياج، كالخيار والبندورة والذرة والزبادي اليونانية التي تساعد على تعديل نسب السوائل في الجسم.

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• بعض الفواكه الصيفية المحببة لدى الأطفال تؤدي إلى تهيج بعض أنواع الحساسية لذلك يجب الانتباه ومراقبة ذلك لتفادي ظهور أيَّ حساسية صيفية مما يؤدي لازدياد درجة حرارة الجسم.

• فصل الصيف هو فصل تناول المثلجات لذلك ينصح بصنع الأنواع المختلفة من المثلجات في المنزل والتفنن في صنع البوظة ومشاركة الأطفال بصنعها وذلك باستخدام الفواكه الطازجة بدلاً من تناول المثلجات الجاهزة المحتوية على المواد الحافظة والسكاكر الضارة.

• تجنبي إعطاء الطفل العصائر المعلبة الخالية من القيمة الغذائية والتي تحتوي على نسب عالية من السكر، لذلك أنصح بتوفير العصائر الطازجة المحضرة في المنزل والغير محلاة.

• وأخيراً من المهم جداً أن تبعدي طفلك عن الأطعمة المحتوية على نسب عالية من الملح والسكر، التي تجعل بشرة أطفالنا تتعرض للجفاف.

• ولا تنس أن تنتهبي لعدم تعرض طفلك لأشعة الشمس وقت الظهيرة. كي لا يصاب بضربة شمس أو جفاف.