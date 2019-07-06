خاص.. رابح ماجر كلمة السر فى تعاقد الأهلي مع ديانج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الأهلي المصري في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب المالي الشاب أليو ديانج، قادما من فريق مولودية الجزائر، بعقد مدته 5 سنوات.

وكشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة الأهلي لـ"العين الرياضية" أن محمود الخطيب رئيس النادي استعان بصديقه رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، لحسم صفقة ديانج لاعب وسط فريق المولودية.

ويتواجد رابح ماجر في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة الحالية، لحضور مباريات أمم أفريقيا، حيث التقى الخطيب خلال أكثر من مناسبة.

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ولجأ الخطيب لماجر لإقناع مسئولي المولودية بالعدول عن بعض الشروط المالية الصعبة، وهو ما استجابت له قيادات النادي الجزائري، وأسهم في إتمام الصفقة.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سافر للجزائر مؤخرا، لحسم الصفقة التي كادت أن تتعطل لولا تدخل الخطيب بمساعدة ماجر.

ورفض ديانج العديد من العروض الخليجية والأوروبية، وأبلغ إدارة مولودية الجزائر برغبته في الانتقال إلى صفوف بطل مصر، بداية من الموسم الجديد.