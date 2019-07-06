ترامب: سنجعل الأدوية في أمريكا الأرخص عالميا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن إدارته تعمل على إعداد مرسوم تنفيذي حول تخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة لتصبح الأدنى في العالم.

ولدى نحو نصف الأمريكيين تأمين صحي ذو خصوم عالية سنوياً قد تصل إلى آلاف الدولارات، وتراوح معظم الوقت بين 5 آلاف و6 آلاف دولار سنوياً.

ويجبر العديد على دفع سعر الدواء كاملاً إلى حين أن يتمموا كل مستحقاتهم السنوية للتأمين.

ورغم ضغط الرئيس الأمريكي، رفعت شركة "فايزر" العملاقة الأمريكية في يناير/كانون الثاني أسعار 41 عقاراً أي ما يساوي 10% من منتجاتها الدوائية.

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وتواجه "فايزر"، كما شركات أدوية أخرى، خطر خسارة براءات اختراع أكثر أدويتها رواجاً، وتبرر رفع الأسعار بحاجتها إلى دفع تكاليف للأبحاث والتطوير.

وقال ترامب، من البيت الأبيض، للصحفيين: "نعمل على قانون الدولة الأولى بالرعاية الذي يسمح لنا أن ندفع السعر الأقل في العالم، كما تعلمون، دفعت الدول الأخرى لسنوات أسعاراً أقل للأدوية مما دفعنا نحن، أحياناً أقل بـ60% وأحياناً بـ70%".

واتهم الرئيس الأمريكي شركات الأدوية بـ"الاستفادة من النظام لوقت طويل" في الولايات المتحدة، حيث تفوق أسعار الأدوية أسعارها في الدول المجاورة مثل كندا والمكسيك وأوروبا.

وقال ترامب: "لماذا تدفع الدول الأخرى مثل كندا أقل بكثير مما ندفع نحن؟"، موضحاً أنه سيعالج المسألة بإصدار "مرسوم تنفيذي".

وبدءاً من هذا الشهر ستفرض الحكومة الأمريكية على شركات الأدوية أن تكشف عن أسعارها في إعلاناتها، وهو إجراء أثنى ترامب على "شفافيته التاريخية".