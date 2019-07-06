شكرا لقرائتكم التدخين يضر العينين.. فهل يسبب العمى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يُعرِّض ملايين الأشخاص أبصارهم للخطر باستمرارهم في التدخين، وفقا لتحذير لأطباء عيون في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من العلاقة الواضحة بين التدخين وضرره على العين، إلا أن واحدا فقط من بين كل خمسة أشخاص في المملكة المتحدة يدرك أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى العمى، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته الجمعية البريطانية لأطباء العيون.

ويقول المعهد الوطني الملكي للمكفوفين في بريطانيا إن خطر فقدان البصر عند المدخنين يزيد بمقدار الضعف مقارنة بغير المدخنين. وذلك لأن دخان التبغ يمكن أن يسبب ويفاقم عددا من أمراض العين.

كيف يمكن أن يضر التدخين عينيك؟

يحتوي دخان السجائر على مواد كيميائية سامة، يمكن أن تهيج أغشية العينين، وتؤذيها.

على سبيل المثال، يمكن للمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والنحاس، أن تتجمع في عدسة العين، وهي الجزء الشفاف الذي يقع خلف بؤبؤ العين ويجلب أشعة الضوء إلى البؤرة، مما يؤدي إلى إعتام العدسة، فتصبح الرؤية غائمة.

كما أن التدخين يمكن أن يزيد من مشاكل البصر المرتبطة بمرض السكري، وذلك عن طريق إتلاف الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين).

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كذلك يزيد احتمال إصابة المدخنين بمرض التنكس البقعي، المرتبط بتقدم العمر، بثلاث مرات مقارنة بغيرهم من غير المدخنين.

أما التنكس البقعي، فهو يمثل حالة تؤثر على الرؤية المركزية للشخص، ما يعني فقدانه للقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة للأشياء.

كما أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 16 مرة من غيرهم للإصابة بفقدان مفاجئ للرؤية، بسبب الاعتلال العصبي البصري، إذ يتوقف تدفق الدم إلى العين.

وفي الاستطلاع الذي شمل 2006 أشخاص من البالغين، قال 18 في المئة منهم بشكل صحيح إن التدخين زاد من خطر العمى أو فقدان البصر، في حين أن ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع (76 في المئة) كانوا يعرفون أن التدخين مرتبط بالسرطان فقط.

أفضل الخطوات

من جهة أخرى، قالت الجمعية البريطانية لأطباء العيون إن التوقف عن التدخين، أو تجنبه، هو أحد أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية البصر، إلى جانب إجراء فحوصات منتظمة للعين.

كذلك أكدت عائشة فضلاني، أخصائية أمراض العيون ومستشارة لدى الجمعية البريطانية لأطباء العيون: "يميل الناس إلى معرفة الصلة بين التدخين والسرطان، لكن الكثير منهم لا يدركون تأثير التدخين على العينين".

وتابعت: "التدخين يزيد من خطر حدوث ظروف تهدد البصر، مثل التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، وهو سبب مهم يدعو المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين".