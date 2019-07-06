شكرا لقرائتكم خبر عن قوى نظرك وحافظ على صحة عينيك بخطوات بسيطة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظر يمنحنا القدرة على التميز بين الأشياء ورؤية ومواصله الأعمال، وإصابة العين بأى ضرر قد يجعل الفرد غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعى، ويصبح دائما فى حاجة لغيره، لذا يجب علينا أن نحافظ عليها مما قد يضرها، حسبما ذكر موقع"webmed". Advertisements فهنالك العديد من العادات التى نمارسها باستمرار فى حياتنا اليومية قد تضعف العين والنظر مما قد يؤدى إلى فقد النظر تماما، فهناك عوامل عدة تؤثر فى النظر كالعمر والأطعمة والممارسات اليومية، وهناك بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة العين والنظر وهى: اتباع التمارين الخاصة بالعين لتقوية عضلات العين والقدرة على التحكم بها، فقد نصح أطباء العيون أن وضع قلم بشكل مستقيم أمام العين بحيث يكون موازيا للأنف مع تقريبه وإبعاده للأنف باستمرار والنظر إليه يقوى عضلات العين، كما أن هناك تمرينا آخر وهو وضع قطعة من القماش المبلولة بالماء الساخن على العينين وهما مغمضتان، ثم وضع فوطة بالماء البارد، فهذا التمرين له أثر فى تقوية النظر.

اتباع انظمة طعام صحية تحتوى على الخضراوات والفواكه الطبيعة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتحافظ على النظر وتقاوم العوامل التى تضعفها وأمراض تقدم العمر الخاصة بالعين، كظهور المياه الزرقاء والبيضاء.

تجنب الجلوس أمام شاشات الموبايل والكمبيوتر لفترات طويلة، وخد راحة للعين لمدة 10 دقائق كل ربع ساعة إذا كانت طبيعة شغلك أمام الشاشات.

الامتناع وضع العدسات اللاصقة غير معروفة المصدر حتى لا تصيب العين بأمراض والتهابات.

تجنب التعرض للغبار والأتربة والعوادم.

الحرص على تناول المكسرات فهى تمد العين بمضادات الأكسدة التى تقويها.

المواظبة على النوم لفترات كافية ومنظمة مع الألتزام بالأستيقاظ مبكرا وتجنب السهر لساعات متأخرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى نظرك وحافظ على صحة عينيك بخطوات بسيطة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.