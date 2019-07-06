شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مادة النترات وما هي أشهر الأطعمة التي تحتوى عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النترات هى مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي وتأخذ شكل الملح، وتعمل كمادة حافظة للغذاء وتوجد عادة في الأطعمة إلى جانب النتريت لشكل طبيعى ، والتي تمنع أيضًا تلف الطعام.

تحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على النترات وفقا لموقع health ، مثل الخضروات الخضراء، وغالبا ما تضاف النترات إلى اللحوم المصنعة وحتى المأكولات البحرية المعلبة لمنع تلفها سريعا.

واحدة من أكثر أشكال النترات شيوعًا هي نترات الصوديوم ، وهو نوع من الملح الموجود في جميع أنحاء العالم.



بنجر

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تشمل الأطعمة التي تحتوي على النترات اللحوم المعبأة إلى جانب الخضروات مثل الكرفس والبنجر والبقدونس والملفوف والكراث، كما توجد النترات أيضًا في مياه الشرب التي تأتي من الآبار والمصادر العامة.

من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على النترات الطبيعية أكثر من تلك التي تحتوي على مواد حافظة مضافة ، لان الأطعمة التي تحتوي على النترات بشكل طبيعي ، مثل السبانخ وغيرها من الخضروات ، تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأخرى.



كرفس

يمكن للأشخاص للذين يهتمون باستهلاك النترات تحديد العناصر التي لا تدرج النترات أو النتريت أو الصوديوم المضافة في علاماتهم، كما يعد الحد من تناول اللحوم الباردة واللحوم المشوية طريقة أخرى لتقليل استهلاك النترات ، مثل تناول الأغذية العضوية التي لا يمكن أن تحتوي على النترات.