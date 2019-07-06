شكرا لقرائتكم خبر عن داء كرون.. مرض يصيب القولون والأمعاء الدقيقة.. والوراثة وضعف المناعة السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى من الأمور المزعجة لأى شخص لعدم قدرته على تناول الطعام بحرية والإصابة بالكثير من الأعراض التى تجعله غير قادر على ممارسة مهام حياته اليومية.

وداء كرون هو مرض التهاب الأمعاء الذى يسبب التهابا شديدا في الجهاز الهضمى وما يصاحبه من ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية، حسبما ذكر موقع" Mayo Clinic ".

أعراض الاصابة بداء كرون داء كرون يصيب الأمعاء الدقيقة والقولون، وتختلف أعراضه ما بين خفيفة وحادة ولكنها تظهر دائما بشكل نوبات مفاجئة، وتظهر أعراضه وهى :