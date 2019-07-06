داء كرون.. مرض يصيب القولون والأمعاء الدقيقة.. والوراثة وضعف المناعة السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى من الأمور المزعجة لأى شخص لعدم قدرته على تناول الطعام بحرية والإصابة بالكثير من الأعراض التى تجعله غير قادر على ممارسة مهام حياته اليومية.
وداء كرون هو مرض التهاب الأمعاء الذى يسبب التهابا شديدا في الجهاز الهضمى وما يصاحبه من ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية، حسبما ذكر موقع" Mayo Clinic ".
أعراض الاصابة بداء كرون داء كرون يصيب الأمعاء الدقيقة والقولون، وتختلف أعراضه ما بين خفيفة وحادة ولكنها تظهر دائما بشكل نوبات مفاجئة، وتظهر أعراضه وهى :
أسباب الاصابة بداء كرون تلعب عده عوامل دورا أساسيا فى الإصابة بهذا المرض الذى يصيب الجهاز الهضمى بجسم الإنسان على رأسها الوراثة ووجود تاريخ مرضى بالعائلة وأيضا وجود خلل بالجهاز المناعى بجسد الشخص المصاب.
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