شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى عدم وضوح الرؤية فى عين واحدة.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأسباب الرئيسية لعدم وضوح الرؤية هى وجود أخطاء الانكسار مثل قصر النظر، طول النظر، والاستجماتيزم، أو طول النظر الشيخوخي، ولكن الرؤية الضبابية يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض المشكلات الأكثر خطورة مثل الاضطراب العصبي.

ويمكن أن تؤثر عدم وضوح الرؤية على العينين، لكن بعض الأشخاص يعانون من رؤية ضبابية فى عين واحدة فقط، وفقا لتقرير موقع "all about vision" فعادة ما تكون الرؤية الضبابية من أعراض حالات مرضية مثل إعتام عدسة العين، لكن الرؤية الضبابية يمكن أن تكون من أعراض مشكلة العين الخطيرة.







طول النظر:

العين طول النظر: Advertisements

أسباب الرؤية الضبابية من عين واحدة قصر النظر: الرؤية الضبابية في عين واحدة أو في كلتا العينين قد تكون من أعراض قصر النظر، إلى جانب التحديق وإجهاد العين والصداع، تساعد النظارات والعدسات اللاصقة وجراحة الانكسار مثل الليزك على تصحيح قصر النظر.

الرؤية غير الواضحة من (طول النظر) تحدث عندما يمكن رؤية الأجسام البعيدة بشكل حاد ولكن العين لا تستطيع التركيز بشكل صحيح على الأشياء عن قرب، مما يسبب إجهاد وتعب العينين، أيضا يمكن تصحيح طول النظر من خلال النظارات والعدسات اللاصقة أو جراحة الانكسار في العين.





الاستجماتيزم:

عدم وضوح الرؤية في جميع المسافات في كثير من الأحيان هو أحد أعراض الاستجماتيزم، أيضا يمكن تصحيح الاستجماتيزم، مثل قصر النظر والبعد، من خلال النظارات أو العدسات اللاصقة أو الجراحة الانكسارية.





طول النظر الشيخوخى:

إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا وبدأت فى تجربة الرؤية الباهتة عن كثب عند القراءة فمن المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو عدم وضوح الرؤية بسبب الشيخوخة، وهى حالة متعلقة بالعمر بشكل طبيعي.