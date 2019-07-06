شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك منخفض.. خطوات لرفع ضغط الدم فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكنك رفع ضغط الدم سريعا فى المنزل من خلال تناول الطعام، فقط تناول المزيد من الملح والماء، وتناول نظام غذائي مناسب.

وذكر موقع مايو كلينيك أن الملح يحتوي على الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب كمية كبيرة من الملح بالجسم فى فشل القلب، لذا يجب على المريض الذي يعاني من انخفاض ضغط الدم طلب نصيحة الطبيب قبل استخدام الملح لرفع ضغط دمه.

Advertisements



ضغط

ايضا الماء يرفع ضغط دم الشخص عن طريق ترطيب الجسم ورفع كمية الدم في الجسم، وعلى الرغم من أهمية تناول السوائل ، احرص على تجنب تناول سوائل التجفيف مثل الكحول او مدرات البول مثل الكافيين.

بالإضافة إلى ذلك ، تعالج الأدوية حالات انخفاض ضغط الدم الانتصابي ، وهو انخفاض في ضغط الدم وينتج عن الوقوف، وأدوية آخرة تعمل على زيادة ضغط الدم عن طريق زيادة حجم الدم ، وتضيق الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.