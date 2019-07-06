اعرفى تأثير الكالسيوم على صحة ونمو أطفالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم من أهم العناصر فى جسم الانسان حيث إنه يحتوى على بعض الخصائص التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز صحة العظام وخصوصا للأطفال فينصح دائما بإعطاء الاطفال الكالسيوم لحمايتهم من هشاشة العظام ونموهم بشكل صحى.

طفل وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن للكالسيوم تأثير كبير عل صحة الاطفال وهو: 1:يساعد الكالسيوم على بناء جسم الطفل ونموه بشكل طبيعى وحمايته من الأمراض. 2: يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر التى تعمل على بناء العظام وتقوية العضلات وحمايتها من الهشاشة والكسور. Advertisements 3:يحافظ على صحة الأسنان ويساعد على نموها وحمايتها من التسوس والكسور.

تغذية الطفل 4:يحافظ على صحة القلق وحمايته من الجلطات والمشاكل التى قد يتعرض لها. 5:يساعد على نمو الجهاز العصبى للطفل بشكل طبيعى ودون تعرضه لأى مشاكل. 6: ينصح المرأة الحامل دائما بتناول الكالسيوم لوقاية الجنين من الأمراض والتشوهات ويساعد على اكتمال اعضائه ونموه داخل الرحم. من الممكن تناول كبسولات الكالسيوم أو تناول الأطعمة الى تحتوى على كالسيوم ومنها " البيض، منتجات الألبان، الثوم،الليمون، البرتقال، المكسرات".

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