فوائد جوزة الطيب ومدى تأثيرها على صحتك

من المهم التعرف الى فوائد جوزة الطيب وطريقة تأثيرها على الصحة من اجل عدم تفويت فرصة استخدامها في عدد كبير من الوصفات الفعالة. فهي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة مثل الفيتامين B6 والفولات والمعادن كالمنغنيز والنحاس. ومن ابرز فوائد جوزة الطيب انها تساعد على تسكين الألم وعلى خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على صحة الفم والاسنان وتخليص الجسم من النفخة والسموم.



فوائد جوزة الطيب كثيرة لأنها تحتوي على العديد من المكونات والمركبات الفعالة في علاج بعض مشاكل الصحة.





تساعد على تسكين الآلام



من المفيد اضافة جوزة الطيب الى مختلف الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل. فهي تساعد على تهدئة الشعور بالألم الناتج عن الجروح والإصابات وعن الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل. والسبب أنها تحتوي على مركب شبيه بمادة المنتول.



تساعد في التخلص من انتفاخ البطن



من ابرز فوائد جوزة الطيب انها تساعد على التخلص من النفخة المزعجة وعلى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. فهي مصدر مهم للألياف الضرورية لتعزيز عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء وافراز العصارات الهضميّة.



تعمل على حماية الخلايا العصبية وانسجة المخ



من المهم اضافتها الى لائحة الطعام بين الحين والآخر لأنها تساعد على الحفاظ على صحة الدماغ. فهي تلعب دوراً فعالاً في الحد من تدهور المسارات العصبيّة وفي تقوية الإدراك. كما تعتبر دواءً جيداً للتقليل من احتمالات الاصابة بمرض الألزهايمر.



تعمل على تنقية الجسم من السموم



يمكن تناول جوزة الطيب ان يشكل فرصة مهمة لتخليص الجسم من السموم التي تتراكم فيه بفعل عوامل كثيرة. وهي ايضاً مفيدة لتذويب حصى الكلى وتحسين عمل الكبد.



تحافظ على صحة الفم و الأسنان



من فوائد جوزة الطيب ايضاً قدرتها على مكافحة الامراض التي قد تصيب الفم والاسنان فهي غنية بمضادات البكتيريا الضارة التي تسبب التسوس وغيره من المشاكل المزعجة.

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تستخدم كعلاج منزلي للأرق

من الممكن ان يستفيد من خصائصها ايضاً الاشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم. ولهذا يمكنهم رش القليل من بودرتها في كوب من الحليب وتناوله قبل النوم. فهذا يساعد على الاسترخاء لأنها تحتوي على المغنيزيوم الذي يعمل على تخفيف التوتر وعلى النوم بشكل افضل.



تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع



تحتوي جوزة الطيب على البوتاسيوم الذي يحفز عمل الاوعية الدموية ويعمل بالتالي على تنظيم ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية.





من المفيد اللجوء الى وصفات جوزة الطيب في حال المعاناة من الاكتئاب والقلق. ويرتبط ذلك باحتوائها على مركبات تعمل على تفعيل عمل النواقل العصبية في الدماغ. كما انها تساعد على تحسين الذاكرة من خلال كبح الانزيم الذي يعزز احتمال الإصابة بالألزهايمر.

تعمل على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم



يعتبر خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم من ابرز فوائد جوزة الطيب لأنها تمتلك خصائص تساعد الاوعية الدموية على العمل بشكل افضل.



ولهذا يجب اضافة بودرة جوزة الطيب إلى كوب من عصير البرتقال. ومن المفيد ايضاً استخدام عشبة جوزة الطيب لأنه يعالج الجفاف الذي ينتج قد تسببه هذه الحالة. وينصح بإذابتها في نصف ليتر من الماء وشرب القليل من الماء يومياً.

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تكافح السرطان



يضاف الى فوائد جوزة الطيب الكثيرة أنها قد تحمي من الإصابة بسرطان الدم وهو ما توصلت اليه بعض الدراسات والابحاث العلمية.