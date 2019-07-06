تعرف على فوائد للتين الشوكي في الوقاية من السرطان

ينتشر التين الشوكي بشكل كبير بالإسواق في هذه الايام ويعد من الفواكه التي لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، بحسب خبيرة التغذية سلوي الجندي منها...

1- يساعد على تقوية المناعة.

2- يقوي العظام والأسنان.

3- يساعد على الهضم.

4- يحمي القلب.

5- يعمل كمضاد للسرطان.

6- مضاد قوي للأكسدة.

7- يساعد على فقدان الوزن.

8- يقلل الإلتهابات.

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بعض الآثار الجانبية للتين الشوكي:

بالرغم من العديد من الفوائد الصحية للتين الشوكي، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الضارة و التي تشمل :

إضطرابات المعدة و الإسهال و الإنتفاخ و الصداع هي الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا.

قد يسبب إلتهاب الأنف أو الربو بسبب الحساسية تجاهه.

قد يتداخل مع قدرة الجسم على إمتصاص بعض الأدوية بسبب خصائصه المدرة للبول.

لا تُنصح الحوامل والمرضعات بتناوله لأن ذلك قد يتعارض مع نمو الطفل.

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