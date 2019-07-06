بورصة طوكيو تفتتح التعاملات على زيادة طفيفة لمؤشراتها

سجل مؤشر نيكي القياسي زيادة طفيفة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، الجمعة.



وصعد نيكي 0.01% إلى 21703.61 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% إلى 1590.39 نقطة.

وكانت الأسهم اليابانية قد أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع بدعم من حالة التفاؤل بسياسة نقدية تيسيرية في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين توخوا الحذر إزاء الأثر المحتمل على الين.

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ويتوقع المحللون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

وقال "يوتاكا" ميورا المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية: "المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى".

وأغلق المؤشر نيكي القياسي، الخميس، مرتفعا 0.3% إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1589.78 نقطة، وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467.