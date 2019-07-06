فيديوجراف.. هل تصبح أمم أفريقيا نقطة تحول في مسيرة ثلاثي الجزائر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح المنتخب الجزائري في تقديم مستوى مميز للغاية خلال النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بالوصول للدور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة بتحقيق 3 انتصارات متتالية بالإضافة إلى الخروج بشباك نظيفة. وظهر أغلب لاعبي المنتخب الجزائري، بمستوى رائع للغاية، خاصة الثلاثي ياسين براهيمي وإسماعيل بن ناصر وآدم وناس. وتسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي، الأندية الراغبة في ضم اللاعبين.

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