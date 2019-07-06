موسكو ـ لايف ستايل
انضمت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني إيرينا غيراشينكو إلى منتقدي فريق الرئيس فلاديمير زيلينسكي على خطأ جغرافي ارتكبه، وحاولت تلقينه درسا في الجغرافيا، لكنها وقعت هي في الخطأ نفسه.
وكتبت غيراشينكو على "فيسبوك": "من أجل محو الأمية أذكركم بأن عاصمة تركيا هي أنقرة وليست اسطنبول، وعاصمة الولايات المتحدة هي واشنطن، وليست نيويورك، وعاصمة هولندا هي لاهاي وليست أمستردام".
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وبذلك، خلطت غيراشينكو بين أمستردام عاصمة هولاندا، ومدينة لاهاي التي تقع غربي البلاد وتتبع إداريا لمقاطعة "جنوب هولندا".
وعدلت غيراشينكو نص المنشور 8 مرات لتعترف أخيرا بأنها ارتكبت الخطأ الذي وصفته بـ"الإملائي"، وأن هذه "مناسبة يستذكر الجميع فيها الجغرافيا".
وجاء منشور غيراشينكو تعليقا على بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني للإعلان عن زيارة الأخير لكندا مطلع يوليو الحالي، وأثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع للتواصل.
وفي البيان، أفاد مكتب زيلينسكي بأنه سيتوجه إلى كندا حيث "سيشارك في المؤتمر الدولي لدعم الإصلاحات في أوكرانيا المنعقد في عاصمة كندا تورونتو"، فيما عاصمة كندا هي أوتاوا، وتورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية وكبرى مدن البلاد.
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كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج لبرلمانية أوكرانية بسبب انتقادها للرئيس فلاديمير زيلينسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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