شرطة دبي تطلق "منصة الابتكار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شرطة دبي "منصة الابتكار"، وهي منظومة متكاملة لتشجيع الموظفين المبتكرين لديها. جاء ذلك خلال فعاليات الحفل السنوي للأفكار الثامن عشر، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً، لتكريم أصحاب الاقتراحات المطبقة والقائمين على إعدادها من الجمهور الداخلي والخارجي.

شارك بالحفل عدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة والضباط والأفراد وضيف الشرف المخترع الياباني يوشيرو ناكاماتسو “الدكتور ناكامتس″، الذي شارك الحضور خبرته في مجال الاختراعات.

تضمنت فعاليات الحفل جلسات حوارية؛ منها: كيف تكون مبتكراً؟ برنامج التكامل، ومنظومة الابتكار، وإطلاق منصة الابتكار، إضافة إلى تكريم الموظفين أصحاب الأفكار المطبقة، والفائزين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.