شكرا لقرائتكم خبر عن الطحينة مش مجرد إضافة.. تعرف على فوائدها الصحية لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الكثيرون منا الطحينة ونضيفها إلى بعض الأطعمة، دون معرفة فوائدها الصحية المهمة، والطحينة معجون مصنوع من بذور السمسم المحمص المطحون، حسبما ذكر موقع "healthline".

فوائد الطحينة الصحية للجسم:1. مغذية للغاية

الطحينة مليئة بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، فهى مصدر رائع للفوسفور والمنجنيز، وكلاهما يلعب أدوارًا حيوية في صحة العظام، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الثيامين (فيتامين B1) وفيتامين B6، وهما عنصران مهمان لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى ذلك حوالى 50٪ من الدهون في الطحينة تأتي من الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية، ولها خصائص مضادة للالتهابات وارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

2. غنية بالمواد المضادة للأكسدة

تحتوي الطحينة على مضادات الأكسدة والتي تقلل من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض.

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3. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر

استهلاك بذور السمسم قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الحالات مثل السكر من النوع 2 وأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

4. الطحينة لها خصائص مضادة للجراثيم

قد يكون للطحينة وبذور السمسم خصائص مضادة للجراثيم بسبب مضادات الأكسدة القوية التي تحتويها.