شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. فواكه مهمة لصحتك وسلامة الجنين.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر الأطعمة المفيدة للمرأة الحامل هى الفواكه التى تمدها هى والجنين بالكثير الفيتامينات والمعادن، وتحافظ على صحتها، ويجب أن تكون وجبة أساسية يوميا، كما أنها تحافظ على رشاقة المرأة الحامل، حسبما ذكر موقع" healthline".

فواكه مفيدة لصحة المرأة الحامل وهى:

الأفوكادو

تحتوى الأفوكادو على حمض الفوليك، وهو من أهم الأحماض الضرورية لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، كما أن الأفوكادو يحتوى على فيتامين "ب" الذى يعزز جهاز المناعة ويقلل من الغثيان الذى يصيب المرأة الحامل خاصة فى أول شهور الحمل.

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الشمام

يحتوى أيضا على حمض الفوليك الذى يحمى الجنين من التشوهات، كما يمد المرأة الحامل بفيتامين "ب" وبعض الألياف التى تساعد على تخفيف الغثيان أثناء فترة الحمل، ويساعد على التخلص من الأملاح الزائدة التي تسبب الانتفاخ .



الموز يحتوى الموز على الكثير من الألياف التى تقلل غثيان الصباح وتساعد على تهدئة المعدة، كما هو أفضل علاج للإمساك الذى يواجه الكثير من الحوامل، بالإضافة على أنه يغذى الحنين ويسهل عملية الولادة من خلال تخفيض درجة حرارة الجسم.

التوت

يحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة التى تحمى الحامل من عملية الإجهاد والولادة المبكرة، كما يعزز كفاءة المشيمة، ويقلل أيضا من شعور الحامل بالغثيان والقيء.



