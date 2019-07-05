شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغذية تخلصك من زيادة الوزن وتنقى الجسم من الشوائب والسموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يعانون من التعب والإجهاد وألم المعدة والتهاب الكلى ويبحثون عن أطعمة تقلل من السموم والشوائب.

Advertisements

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن قائمة من أفضل الأطعمة التى تخفض ضغط الدم، وتخلص الجسم من السموم وتخفض الوزن الزائد، وتشمل:

1- الشوفانيعتبر الشوفان واحدا من أفضل الأطعمة التى تساعد على فقدان الوزن، وهو ملىء بالفوائد، حيث إنه يقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم. 2- الكرفسيتميز الكرفس بأنه يحتوى على كمية وفيرة من الماء، لذلك يعتبر مدر للبول طبيعى، كما أنه مفيد للغاية لترطيب الجسم. 3- الزنجبيلعلى الرغم من أن الكثير من الزنجبيل يضر الهضم، لكنه مفيد للغاية حتى عند تناوله بكميات صغيرة، حيث إنه يعمل على تطهير الجسم بقوة، وكثيرا ما يتم استخدامه فى برامج التخلص من السموم. 4- خل التفاحخل التفاح يوفر العديد من الفوائد الصحية، واحدة منها أنه مدر للبول، حيث إنه يحفز الجسم على تطهير نفسه من السوائل الزائدة، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحسين وظيفة البول والصحة العامة.

ويمكن أن يستخدم خل التفاح لتنقية المياه وزيادة سرعة الجهاز الهضمى البطىء.

5- الجرجيرالجرجير يعزز صحة الكلى والكبد ويقلل من السموم فى الجسم لإحتوائه على مضادات الأكسدة.