- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخلايا المنجلية.. مرض وراثى علاجه الوحيد زرع خلايا جذعية سليمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مرض الخلايا المنجلية (SCD) هو اضطراب وراثي حيث توجد خلايا الدم الحمراء الصحية بصورة أقل لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.
وفقا لموقع "only my health" فإنه مرض وراثي ناتج عن عيب في الجين، وسيكون الطفل مصابًا بالتهاب الكبد الوبائي إذا ورث الجينان المعيبان من كلا الوالدين.
إذا ورث جين واحد فقط من الجينات المعيبة، فسيكون لدى الشخص سمة منجلية، والتى عادة لا تسبب أي أعراض، ويمكن نقل المرض إلى الأطفال .
اعراض مرض الخلايا المنجلية
خلايا منجلية
فيما يلي بعض أعراض :
تورم مؤلم في اليدين والقدمين.
صعوبة في التنفس بسبب فقر الدم.
ألم مزمن بالجسم.
اصفرار الجلد.
بياض العينين.
لمنع الأعراض من أن تصبح أسوأ:
اهتم بالنظام الغذائي الجيد والمغذى.
والنوم المناسب.
ممارسة النشاط البدني اليومي.
تجنب شرب الكحول .
يهدف معظم العلاج إلى تقليل الأعراض والمضاعفات، والعلاج الوحيد المعروف هو زرع الخلايا الجذعية، ففي هذه العملية ، تؤخذ خلايا نخاع العظم السليمة من شخص ليس لديه خلايا منجلية (المتبرع) وتعطى للشخص المصاب بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الخلايا المنجلية.. مرض وراثى علاجه الوحيد زرع خلايا جذعية سليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.